Французский нападающий взобрался на пятую строчку благодаря дублю в матче Ла Лиги против Валенсии.
Карим Бензема, GEtty Images
19 июня 2020, 10:10
В 29-м туре Ла Лиги Реал обыграл Валенсию со счетом 3:0, а Карим Бензема записал на свой счет очередные два гола за мадридцев. Таким образом, у Карима стало 243 гола в футболке Реала – на один больше, чем у легендарного Ференца Пушкаша.
В общем списке бомбардиров в истории Реала француз занимает пятое место, отставая от Карлоса Сантильяны на 47 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры в истории Реала:
1. Криштиану Роналду – 450
2. Рауль – 323
3. Альфредо Ди Стефано – 307
4. Карлос Сантильяна – 290
5. Карим Бензема – 243.
Улучшить свой показатель Бензема попытается уже 21-го июня в матче против Реал Сосьедада в 30-м туре чемпионата Испании.