Испания

Французский нападающий взобрался на пятую строчку благодаря дублю в матче Ла Лиги против Валенсии.

В 29-м туре Ла Лиги Реал обыграл Валенсию со счетом 3:0, а Карим Бензема записал на свой счет очередные два гола за мадридцев. Таким образом, у Карима стало 243 гола в футболке Реала – на один больше, чем у легендарного Ференца Пушкаша.

В общем списке бомбардиров в истории Реала француз занимает пятое место, отставая от Карлоса Сантильяны на 47 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории Реала:

1. Криштиану Роналду – 450

2. Рауль – 323

3. Альфредо Ди Стефано – 307

4. Карлос Сантильяна – 290

5. Карим Бензема – 243.

Улучшить свой показатель Бензема попытается уже 21-го июня в матче против Реал Сосьедада в 30-м туре чемпионата Испании.