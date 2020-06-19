Мадридский клуб отреагировал на сообщение о болезни своего бывшего соперника.
Хуан Карлос Унсуэ, Getty Images
19 июня 2020, 10:21
У экс-тренера Барселоны Хуана Карлоса Унсуэ обнаружили неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз. Накануне об этом стало известно всему миру.
Мадридский Реал отреагировал на это событие, вынеся перед матчем с Валенсией (3:0) на поле клубную футболку с пожеланиями здоровья Унсуэ.
К этому присоединилась и Валенсия – капитан "летучих мышей" Дани Парехо символически подержал эту футболку вместе с коллегой из Реала Серхио Рамосом.