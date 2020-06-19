Испания

Француз пока что делит эту строчку с легендарным Висенте Дель Боске.

Реал в 29-м туре Ла Лиги обыграл Валенсию (3:0). Эта победа стала для Зинедина Зидана 133-й в качестве тренера Реала. По этому показателю он вышел на второе место, сравнявшись с Висенте Дель Боске, сообщил официальный сайт клуба.

Зидан добыл свои 133 победы в 201 матче, в то время, как Дель Боске для этого потребовалось 246 игр. Лидирует по количеству побед, как и матчей во главе мадридцев, Мигель Муньос – 357 выигранных матчей из 605.

За время работы с Реалом Зидан выиграл 10 титулов: три Лиги чемпионов, два Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и одна победа в Ла Лиге.

В этом же матче с Валенсией нападающий Карим Бензема забил два гола и вышел на пятое место среди лучших бомбардиров в истории Реала, обойдя Ференца Пушкаша.