Бразилец потерпит серьезные финансовые потери.
Неймар, getty images
19 июня 2020, 16:44
Социальный Суд Барселоны отклонил иск нападающего ПСЖ Неймара к каталонскому клубу о выплате прописанного в контракте бонуса, сообщает Marca.
По данным источника, бразильский футболист, который покинул стан "блаугранас" в 2017 году, требовал от бывшей команды 43,6 миллионов евро.
Отмечается, что суд отклонил все претензии форварда, при этом обязав его выплатить Барселоне 6,7 миллионов евро.
В этом сезоне Неймар провел 22 поединка на клубном уровне, отметившись 18 голами и 10 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что футболист, несмотря на разбирательства, вновь хочет надеть футболку Барсы, сообщив об этом своим партнерам по команде.