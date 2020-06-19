Испания

Бразилец потерпит серьезные финансовые потери.

Социальный Суд Барселоны отклонил иск нападающего ПСЖ Неймара к каталонскому клубу о выплате прописанного в контракте бонуса, сообщает Marca.

По данным источника, бразильский футболист, который покинул стан "блаугранас" в 2017 году, требовал от бывшей команды 43,6 миллионов евро.

Отмечается, что суд отклонил все претензии форварда, при этом обязав его выплатить Барселоне 6,7 миллионов евро.

В этом сезоне Неймар провел 22 поединка на клубном уровне, отметившись 18 голами и 10 результативными передачами.