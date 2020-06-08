Бразильский нападающий не теряет надежд вновь играть за "сине-гранатовых".
Неймар, getty images
08 июня 2020, 22:50
Неймар рассказал своим партнерам по Пари Сен-Жермен о желании вернуться в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.
Источник утверждает, что бразилец сожалеет о том, что в свое время покинул стан "сине-гранатовых".
В этом сезоне Неймар провел 22 поединка на клубном уровне, отметившись 18 голами и 10 результативными передачами.
Отметим, что бразильцу придется отказаться от 30 млн евро в год ради перехода в Барселону.