Франция

Бразильский нападающий не теряет надежд вновь играть за "сине-гранатовых".

Неймар рассказал своим партнерам по Пари Сен-Жермен о желании вернуться в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что бразилец сожалеет о том, что в свое время покинул стан "сине-гранатовых".

В этом сезоне Неймар провел 22 поединка на клубном уровне, отметившись 18 голами и 10 результативными передачами.

Отметим, что бразильцу придется отказаться от 30 млн евро в год ради перехода в Барселону.