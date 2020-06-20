Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании

В матче 30-го тура Примеры Севилья и Барселона разошлись миром, сыграв в нулевую ничью.

После этого поединка каталонцы продолжает находиться на первой строчке, но их может догнать Реал Мадрид, а Севилья продолжает занимать третье место.



Севилья — Барселона 0:0

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46) — Окампос (Васкес, 84), Л.де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59).

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88) — Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63).

Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега — Пике, Бускетс.