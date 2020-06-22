Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 30-го тура испанской Примеры Валенсия обыграла Осасуну (2:0), реализовав свои моменты в отличие от соперника.

На 12-й минуте матча Гонсалу Гедеш после впечатляющего сольного прохода вывел свою команду вперед, а уже на 35-й минуте Родриго установил окончательный результат встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия — Осасуна:

Валенсия – Осасуна 2:0

Голы: Гедеш, 12, Родриго, 35

Валенсия: Силлессен, Габриэл Паулиста, Гильямон, Флоренци, Коста, Солер, Кондогбиа (Васс, 58), Гедеш (Черышев, 67), Парехо, Родриго (Эскердо, 89), Макси Гомес (Ферран Торрес, 67)

Осасуна: Рубен Мартинес, Навас (Роберто Торрес, 46), Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Брашанац (Мерида, 69), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 46), Давид Гарсия, Кардона (Гальего, 46), Адриан (Арнаис, 78)

Предупреждения: Гедеш, Эступиньян, Рубен Гарсия.