Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 30-го тура испанской Примеры Реал Сосьедад принимал на своем поле мадридский Реал.

Подопечные Зинедина Зидана сумели добыть победу благодаря взятиям ворот в исполнении Серхио Рамоса и Карима Бензема (2:1) и вернуться на первую строчку в турнирной таблице.

Хозяевам осталось довольствоваться лишь голом престижа, автором которого на 83-й минуте встречи стал Микель Мерино.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Сосьедад — Реал Мадрид:

Реал Сосьедад — Реал 1:2

Голы: Мерино, 83 — Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль — Субельдия (Субименди, 80), Мерино — Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) — Исак (Виллиан Жозе, 80)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) — Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос — Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус

Предупреждения: Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино — Каземиро, Модрич