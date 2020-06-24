Наставник каталонцев прокомментировал победу команды.
Кике Сетьен, Getty Images
24 июня 2020, 09:23
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о результате матча с Атлетиком (1:0) в 31-м туре Примеры.
"Нам было необходимо победить. Чем меньше мы совершаем ошибок, тем лучше. Мы заработали три очка, теперь посмотрим, как сыграет Реал Мадрид.
Мы не думаем о наших соперниках. Нам есть над чем работать, но мы смотрим вперед с оптимизмом", – приводит слова Сетьена издание Marca.
На данный момент Барселона лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Реал на три пункта.