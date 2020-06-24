Испания

Наставник каталонцев прокомментировал победу команды.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о результате матча с Атлетиком (1:0) в 31-м туре Примеры.

"Нам было необходимо победить. Чем меньше мы совершаем ошибок, тем лучше. Мы заработали три очка, теперь посмотрим, как сыграет Реал Мадрид.

Мы не думаем о наших соперниках. Нам есть над чем работать, но мы смотрим вперед с оптимизмом", – приводит слова Сетьена издание Marca.

На данный момент Барселона лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Реал на три пункта.