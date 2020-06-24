Испания

"Матрасники" хотят заполучить немецкого хавбека.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце попал в сферу интересов Атлетико, информирует издание Bild.

Немецкий хавбек получит статус свободного агента этим летом, и "матрасники" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его.

Проблемой в осуществлении этого трансфера может стать зарплата Гетце. Полузащитник получает около 10 млн евро в год, тогда как мадридский клуб готов предложить ему около 2 млн евро.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "шмелей", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Гетце заинтересованы четыре клуба из Серии А.