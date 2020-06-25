Испания

Француз поделился мнением об успехе команды.

Главный тренер Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над Мальоркой (2:0) в матче 31-го тура Примеры.

"Рамос хотел забить со штрафного. Он много работал над этим на тренировках. Он – наш лидер и капитан, он всегда ведет игру.

Мы пробуем различные идеи. У нас было много игроков, мы решили сыграть с четырьмя форвардами, и у нас это хорошо получилось.

Нам чего-то не хватало, потому что всегда можно сыграть лучше, но я доволен победой. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, потому что впереди еще много матчей", – рассказал Зидан в комментарии изданию Marca.

На данный момент Реал делит первую строчку в Примере с Барселоной, имея в активе 68 очков.