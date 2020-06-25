Испания

Бразилец прокомментировал результат матча с Мальоркой.

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился своим мнением о победе над Мальоркой в 31-м туре Примеры.

Бразилец открыл счет в поединке и помог "сливочным" победить со счетом 2:0.

"Я очень доволен матчем, наслаждаюсь футболом. Команда и Зидан очень мне помогают расти.

Очень легко играть вместе с Азаром, мы очень много взаимодействуем на левом фланге. Мы впервые вышли на поле вместе, если Зидан хочет продолжать в таком же духе, то мы будем играть вместе", – рассказал Винисиус в комментарии изданию Marca.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 32 поединка в футболке "сливочных", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.