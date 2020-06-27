Испания

Главный тренер Барселоны понимает, что должен приносить результат в каталонском клубе.

Наставник Барселоны Кике Сетьен рассказал, что ему не так-то просто использовать молодых игроков "сине-гранатовых". Он уверен, что нужна не только воля тренера, но и стратегия клуба.

"Большее количество игровой практики для молодежи это не только моя компетенция, это должно быть и ставкой клуба при планировании сезона", — цитирует Сетьена Marca со ссылкой на ara.cat.

"Если вы подписываете пятерых футболистов, которые лучшие в мире на своей позиции, будет сложно найти место для паренька из молодежной команды".

"Мы хотим выиграть все, быть постоянно на передовой, но также хотим, чтобы 17-летние играли как победители чемпионата мира. Все говорят о стремлении к победе. Но если я выпущу в основе 4 юнцов, и мы не победим – меня вышвырнут. А если мы подпишем игроков, которых хотят все и выиграем, то болельщики будут счастливы, но для молодых места не будет".

В ближайшее время Барселона должна финализировать переход полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича. В обратном направлении отправится Артур.