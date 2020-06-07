Игрок хочет перебраться только в стан "сине-гранатовых".
Миралем Пьянич, фото getty images
07 июня 2020, 21:50
Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич отклонил предложения от Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен.
Босниец готов к трансферу, но согласен на переход лишь в Барселону, сообщает Marca.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.
Напомним, что каталонцы пытались обменять Артура Мело на Пьянича, но бразильский полузащитник не захотел переходить в Ювентус.