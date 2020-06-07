Италия

Игрок хочет перебраться только в стан "сине-гранатовых".

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич отклонил предложения от Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен.

Босниец готов к трансферу, но согласен на переход лишь в Барселону, сообщает Marca.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что каталонцы пытались обменять Артура Мело на Пьянича, но бразильский полузащитник не захотел переходить в Ювентус.