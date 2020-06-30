Испания

В левантийском клубе продолжаются серьезные кадровые перестановки.

Сесар Санчес больше не является спортивным директором Валенсии, сообщил официальный сайт "летучих мышей". Он приступил к работе на этой должности лишь в январе этого года.

Сесар покидает клуб вслед за тренером Альбертом Селадесом. Marca утверждает, что это стало одной из главных причин его увольнения: в понедельник утром на встрече с игроками Санчес уверял, что Селадес останется, а через несколько часов владелец клуба Питер Лим уволил тренера.

Сесар Санчес выступал за Валенсию с 2009 по 2011 год, проведя 63 матча в чемпионате Испании.

Кандидатура на пост нового спортивного директора Валенсии пока неизвестна, а вот новым главным тренером клуба может стать бывший наставник Барселоны Эрнесто Вальверде.