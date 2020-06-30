Испания

Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Испании.

В рамках 33-го тура испанской Примеры Барселона проведет домашнюю встречу с Атлетико.

На данный момент каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Реала на 2 очка. "Матрасники" же идут на третьей строчке, находясь в 11 очках позади Барселоны.

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В текущем сезоне команды встречались между собой дважды и обменялись победами: "сине-гранатовые" минимально победили в первом круге Примеры, а мадридский клуб выиграл со счетом 3:2 матч в полуфинале Суперкубка Испании.

Поединок Барселона – Атлетико состоится на Камп Ноу во вторник, 30 июня, и начнется в 23:00 по киевскому времени.