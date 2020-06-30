Испания

Норвежский полузащитник, видимо, не поможет команде в ближайших матчах.

Мартин Эдегор столкнулся с проблемой коленной чашечки сустава правой ноги, сообщил официальный сайт "басков".

Полузащитник Реала Сосьедада отправится Барселона для прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне Эдегор провел за Сосьедад 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

Напомним, ожидается, что датчанин останется в клубе и на следующий сезон.