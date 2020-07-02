Испания

Медицинский штаб басков так и не смог найти лечение для норвежца.

Мартин Эдегор столкнулся с тендиопатией надколенника и борется с этой проблемой. Как сказал, главный тренер басков Иманол Альгуасиль: "Эдегаард имел дело с травмой с октября и даже играл с болью".

Также ситуацию прокомментировал медицинский отдел Реала Сосьедад.

"У него коленная тендинопатия в правом колене. Это тяжелая травма, которая не имеет 100% эффективного лечения. Мы проверяли то, что было в нашем распоряжении: физиотерапия, индивидуальные программы упражнений, регулирование нагрузки для тренировок и игр ... Мы поговорили с большим количеством людей, чтобы посмотреть, что можно сделать. Первые недели после карантина ему было лучше, но против Реала снова больно, и он играл против Сельты с дискомфортом.

Сейчас исследуем другой тип лечения у специалиста и стараемся избегать операции. В краткосрочной перспективе мы хотим, чтобы он мог играть, заботясь о тренировочных нагрузках и используя физиотерапию, учитывая его потребности и потребности тренера", — цитирует Хавьера Барреру managingmadrid.

Напомним, ранее Мартин Эдегор отправился в Барселону для того, чтобы продиагностировать воспаление колена.