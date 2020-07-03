Испания

Бразилец поделился своим мнением о ситуации в каталонском клубе.

Бывший игрок Барселоны Ривалдо прокомментировал выступления нападающего Антуана Гризманна в этом сезоне.

"Нельзя ждать конца поединка и думать, что Антуан Гризманн выйдет на 90-й минуте и решит исход поединка. Не понимаю, почему чемпион мира и дорогостоящий игрок вышел лишь на последних минутах такого важного матча, как против Атлетико.

Это показывает, что в команде не все хорошо. Если вы не ставите Гризманна в таком матче, то считаете, что он не находится в хорошей форме и стал плохим трансфером. Нынешняя ситуация в Барселоне тревожит, потому что они могут упустить титул в Ла Лиге", – приводит слова Ривалдо портал Goal.com.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 43 поединка в футболке "сине-гранатовых", забив 14 голов и совершив 4 ассиста.