Испания

Французский форвард рассказал о будущем развитии событий в своей карьере.

Нападающий каталонской Барселоны Антуан Гризманн не исключает, что после чемпионата мира в Катаре в 2022 году он может сменить клубную прописку и покинуть Европу. Следующей своей остановкой француз видит американскую МЛС, где и планирует повесить бутсы на гвоздь.

"Победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов с Барсой — моя мечта и цель. После этого может произойти все что угодно. Меня ожидает еще один чемпионат мира, который пройдет в Катаре, а после этого МЛС".

"Я не знаю, в какой команде я окажусь, но я действительно хочу играть там. Моя цель — завершить карьеру в США, при этом играть на высоком уровне, быть важной частью команды и бороться за титул", — заявил Гризманн в интервью Los Angeles Times.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за Барселону 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее французский форвард поделился ожиданиями от предстоящего возобновления сезона в чемпионате Испании.