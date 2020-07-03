Испания

Каталонцы уже договорились со своим бывшим игроком.

Хави Эрнандес принял предложение Барселоны возглавить команду в конце сезона, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Руководство каталонцев решило, что Кике Сетьен уйдет из клуба по окончанию сезона, если результаты будут удовлетворительными. В ином случае, нынешнего тренера уволят, а руководить командой будет Гарсия Пимента из Барселоны Б.

На данный момент бывший игрок Барселоны возглавляет катарский Аль-Садд, с которым стал чемпионом страны.

Напомним, что ранее Хави выразил желание потренировать Месси и Неймара.