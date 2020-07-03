Каталонцы уже договорились со своим бывшим игроком.
Хави, getty images
03 июля 2020, 17:01
Хави Эрнандес принял предложение Барселоны возглавить команду в конце сезона, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
Руководство каталонцев решило, что Кике Сетьен уйдет из клуба по окончанию сезона, если результаты будут удовлетворительными. В ином случае, нынешнего тренера уволят, а руководить командой будет Гарсия Пимента из Барселоны Б.
На данный момент бывший игрок Барселоны возглавляет катарский Аль-Садд, с которым стал чемпионом страны.
Напомним, что ранее Хави выразил желание потренировать Месси и Неймара.