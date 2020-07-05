Испания

Наставник прокомментировал возможный уход нападающего.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о слухах, которые связывают с уходом нападающего Лионеля Месси.

Аргентинский форвард отказывается продлевать контракт с каталонским клубом и планирует уйти свободным агентом.

"Не слышал ничего от Месси о его уходе. Никаких новостей по этому поводу нет. Моя работа не состоит в распускании сплетен.

Я вижу, что он счастлив на тренировках и в клубе. Он такой же, как всегда", – рассказал Сетьен в интервью изданию Marca.

В текущем сезоне Месст провел 37 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 27 голов и совершив 22 ассиста.