Испания

"Зелено-белые" досрочно оформили вылет из чемпионата.

В поединке 38-го тура испанской Сегунды Расинг в родных стенах уступил Эльче со счетом 1:2, продлив негативную серию до трех поражений кряду.

По итогам тура, "зелено-белые" досрочно оформили вылет в Сегунду Б. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в свое активе 30 очков.

Отметим, что в зоне вылета на сегодняшний день также находится Овьедо, цвета которого защищает голкипер Андрей Лунин.

Альбасете, за которое выступает нападающий Роман Зозуля, также находится близко к опасным позициям, опережая зону вылета всего на одно очко.