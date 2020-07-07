Хавбек пропустит остаток сезона из-за проблем со здоровьем.
Оскар Родригес, Getty Images
07 июля 2020, 09:41
Полузащитник Оскар Родригес в ближайшее время вернется в мадридский Реал из аренды в Леганесе, сообщает издание Marca.
Оскар должен был остаться в Леганесе до конца сезона, однако он получил повреждение. Молодой хавбек не поможет команде в оставшихся матчах сезона и вернется в расположение Реала.
Действующий контракт полузащитника со "сливочными" рассчитан до июня 2023 года.
К Леганесу Оскар присоединился в 2018 году на правах двухлетней аренды. В этом сезоне 22-летний игрок провел 31 поединок в футболке "огуречников", отличившись девятью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Оскара заинтересован Вильярреал.
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