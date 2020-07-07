Испания

Хавбек пропустит остаток сезона из-за проблем со здоровьем.

Полузащитник Оскар Родригес в ближайшее время вернется в мадридский Реал из аренды в Леганесе, сообщает издание Marca.

Оскар должен был остаться в Леганесе до конца сезона, однако он получил повреждение. Молодой хавбек не поможет команде в оставшихся матчах сезона и вернется в расположение Реала.

Действующий контракт полузащитника со "сливочными" рассчитан до июня 2023 года.

К Леганесу Оскар присоединился в 2018 году на правах двухлетней аренды. В этом сезоне 22-летний игрок провел 31 поединок в футболке "огуречников", отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Оскара заинтересован Вильярреал.

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