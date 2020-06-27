Испания

"Желтые" хотят подписать молодого полузащитника.

Полузащитник мадридского Реала Оскар Родригес попал в сферу интересов Вильярреала, сообщает издание Marca.

Вильярреал планирует укрепить среднюю линию и хочет заполучить молодого хавбека. Руководство "желтых" готово предложить Реалу 10 млн евро за 50% прав на игрока и гарантировать ему регулярное место в составе.

В этом сезоне Оскар выступает на правах аренды в Леганесе, где провел 31 поединок, отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вильярреал хочет вернуть защитника Эрика Байи из Манчестер Юнайтед.