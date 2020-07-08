Испания

Команда украинского голкипера набрала три очка (2:1).

Андрей Лунин вышел в стартовом составе Овьедо в поединке 39-го тура Сегунды против Лас-Пальмас.

Команда украинского голкипера открыла счет на 37-й минуте, а увеличила преимущество уже в начале второго тайма.

Гости собрались и сократили отставание — Лунин был бессилен после удара Кастро. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.

За всю встречу Андрей совершил три сейва, но все эти удары были из разряда тех, которые голкипер обязан брать.

Овьедо благодаря трем набранным баллам поднялся на семнадцатую строчку турнирной таблицы.

Напомним, что Лунин стал одним из лучших игроков своей команды в матче против Кадиса по версии Sofascore.