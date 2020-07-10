Испания

После успеха в Эспаньоле перспективный тренер провалился с "вердибланкос".

Назначение Бетисом Руби из Эспаньола прошлым летом было проявлением амбиций. Знаком того, что клуб сконцентрирован на создании стабильного будущего после пары сезонов подъемов и падений в элитном дивизионе.

На бумаге это назначение выглядело великолепно. Руби по стилю был очень похож на Кике Сетьена (которого Бетис уволил за несколько недель до этого), со своей сильной философией, основанной на владении мячом. Учитывая усиление команды, сезон выглядел многообещающим для Бетиса.

Увы, не все, что великолепно выглядит на бумаге, выглядит столь же великолепно на поле. Клуб солидно потратился прошлым летом. Борха Иглесиас, который у Руби был лучшим бомбардиром в Эспаньоле, перешел в Бетис в августе вслед за чемпионом мира Набилем Фекиром.

Обрела новое лицо не только атака. Альфонсо Педраса и Алекс Морено были призваны заполнить брешь, образовавшуюся после ухода Хуниора Фирпо в Барселону, а голкипер сборной Испании U-21 Дани Мартин перешел из хихонского Спортинга, чтобы быть сменщиком для Жоэля Роблеса, из которого сделали основного вратаря после ухода Пау Лопеса.

Однако была одна дыра, которую не заткнули – рекордный уход Джованни Ло Чельсо в Тоттенхэм. Аргентинец перешел на правах аренды – точно так же, как появился в Бетисе за год до этого. Этот трансфер позволил Бетису укрепить атаку, но найти в центр поля способного все делать игрока клуб не сумел.

Сложно сказать, что именно стало главной причиной проблем Бетиса в этом сезоне, но уязвимая оборона – хороший пункт, чтобы начать это перечисление. Жоэль Роблес здорово навредил команде со своей серией неудачных матчей. Кто-то может сказать, что это следствие чудовищно неорганизованной защиты перед ним, однако 30-летний вратарь не может столь легко поддаваться такому влиянию.

Экс-голкипер Эвертона сыграл на ноль лишь в пяти из 34 матчей, а больше Бетиса пропустила только идущая в зоне вылета Мальорка. С первого взгляда в глаза бросается нерешительность Роблеса в том, стоит ли выходить из ворот или остаться на линии, слабое руководство стенкой при штрафных, работа под давлением и множество более мелких вещей.

Марк Бартра – еще один игрок, чье имя постоянно на устах у болельщиков, и отнюдь не в хорошем тоне. Экс-футболист Барселоны и дортмундской Боруссии выглядит бледной тенью себя в нынешней кампании. Прекрасно умеющий играть из глубины Бартра был куплен, чтобы со своим умением работать с мячом дополнять партнера по центру защиты Аисса Манди. Вместо этого он в нынешнем сезоне допустил множество беспечных ошибок, необязательных фолов и проявил серьезную нехватку взаимопонимания с защитой и полузащитой.

Потерю Джованни Ло Чельсо нельзя недооценить. Способность аргентинца будто клеем соединить все в одно целое – то, чего не хватает Бетису в этом сезоне. Гвидо Родригес в последнее время показывает лучший свой футбол, прекрасно действуя перед защитой, но он и близко не столь же хорош в атаке, как Ло Чельсо.

Спору нет, проблемы в защите – главный бич Бетиса в этом сезоне, но в этом коллективе не хватает и духа товарищества. Распознание и понимание движения, позиционирование, взаимодействие между вингерами и нападающими так и не вышло на тот уровень, который все ожидали.

Борха Иглесиас перешел за рекордные 28 млн евро, но столкнулся с огромными трудностями и почти никак не проявил себя. У него была слава человека, который прекрасно взаимодействует с полузащитниками, опускается в глубину, чтобы получить мяч и создать пространство для игроков вокруг него, а также человека, который прекрасно завершает атаки – а ведь мячи на серебряном блюдечке ему должен был выкладывать Набиль Фекир. Но вместо этого Иглесиас оказался в тени Лорена Морона с самого начала, забив жалкие три гола в 32 играх чемпионата и постоянно выпадая из атак команды. При Руби все попросту не срослось.

Переход Набиля Фекира был, наверное, самым ожидаемым и вызывающим восторг с момента перехода Рикардо Оливейры в 2004 году. Француз действительно стал лучшим игроком в команде, но при этом весь год его эффективность была ограничена Руби, который выпускал Набиля на фланге, а не на его любимой позиции.

Фекира делает особенным его способность реагировать на изменения в игре, умение разгонять контратаки, его видение поля и способность отдать мяч между линиями в ту зону, где любой другой игрок не увидел бы возможности. Низкий центр тяжести и сила Набиля – все это делает его идеальным для игры на позиции перед полузащитой, но при Руби он действовал на правом фланге, смещаясь с мячом в центр.

Соедините это с тем, что Серхио Каналес играет слева в глубине в центре поля, Марк Бартра действует на непривычной для себя позиции опорного полузащитника, а арендованный у Барселоны Карлес Аленья пытается решить проблемы в защите, выходя на замену – кажется, у Руби все пошло наперекосяк.

Не секрет, что игра Бетиса обусловлена более глубокими проблемами. Клуб все еще страдает от периода предыдущих неудач, когда он барахтался внизу Примеры, однако в этой команде заложили фундамент для будущих побед. Есть хорошее сочетание начинающей сиять молодежи и находящихся в праймовом периоде игроков, которые еще очень многое могут дать. При наличии правильного тренера, который может соединить их всех воедино, еврокубки не выглядят недостижимой целью для Бетиса.

Назначение Мануэля Пеллегрини дает Бетису надежды, что опытный чилиец придаст команде ту идентичность, которой ей так не хватало в последние годы и самое главное – столь необходимую стабильность.

Эндрю Миллер, Onefootball