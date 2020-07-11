Испания

Подопечные Зинедина Зидана одолели Алавес в очередном туре Ла Лиги.

В рамках 35-го тура чемпионата Испании Реал принимал Алавес.

На 11-й минуте игры Карим Бензема реализовал удар с "точки", тем самым дав своей команде преимущество над соперником.

В последних матчах – против Атлетика (1:0) и Хетафе (1:0), мадридский клуб забивал исключительно с пенальти, а эти голы становились победными.

Это означает, что Реал впервые с 2006 года в Ла Лиге пробил пенальти в трех играх подряд.

После победы над Алавесом (2:0), Реал опережает Барселону на четыре пункта в турнирной таблице, идя на первом месте.