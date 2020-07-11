Испания

Максимально близко к французскому форварду подобрался только Лионель Месси.

В рамках 35-го тура чемпионата Испании Реал уверенно обыграл Алавес.

На 11-й минуте игры Карим Бензема реализовал пенальти, а после – сделал результативную передачу на Марко Асенсио.

Таким образом, французский нападающий первым установил уникальное достижение: он забивал и ассистировал во всех 12 календарных месяцах.

Есть шанс повторить этот рекорд у Лионеля Месси: он не забивал только в июле.

Ранее сообщалось, что Бензема признали лучшим игроком Ла Лиги в июне.