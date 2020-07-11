Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 35-го тура Примеры Реал Мадрид обыграл на своем поле Алавес со счетом 2:0. Голами в составе "сливочных" отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

В этом поединке Реал забил 500-й гол при главном тренере Зинедине Зидане.



Реал – Алавес 2:0

Голы: Бензема, 11 (с пенальти), Асенсио, 50.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Милитан, Менди — Модрич (Вальверде, 70), Каземиро (Б. Диас, 90+4), Кроос — Асенсио (Винисиус, 70), Бензема (Азар, 82), Родриго (Иско, 82).

Алавес: Хименес — Х. Наварро (Агиррегабирия, 23), Лагуардия, Эли, Марин — Берк, Камараса, Фейса (Махмуд, 55), Мендес (Саинс, 69) — Перес (Риоха, 56), Хоселу (Родригес, 69).

Предупреждение: Махмуд.