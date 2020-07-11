Испания

"Сливочные" преодолели круглую отметку при французском тренере.

В матче 35-го тура Примеры Реал Мадрид одержал домашнюю победу над Алавесом со счетом 2:0.

На 11-й минуте матча счет с пенальти открыл нападающий Карим Бензема. Для "сливочных" этот гол стал 500-м при главном тренере Зинедине Зидане.

Зидан стал вторым тренером Реала, которому покорилась эта отметка, после Мигеля Муньоса (605 матчей, 1226 голов).

Французский тренер впервые возглавил клуб в январе 2016 года. При нем "галактикос" провели 206 поединков, одержав 138 побед, сыграв 42 матча вничью и потерпев 26 поражений.

Ранее сообщалось, что Бензема стал первым игроком в Ла Лиге, который забивал и ассистировал в каждом месяце.