Бразилец получил мышечное повреждение.
Марсело, realmadrid.com
11 июля 2020, 10:58
Защитник мадридского Реала Марсело не поможет команде в оставшихся матчах сезона в Ла Лиге, сообщает официальный сайт клуба.
Бразильский фулбек получил мышечное повреждение и пропустит остаток этого сезона в чемпионате. Точные сроки восстановления 32-летнего игрока пока остаются неизвестными, но руководство клуба надеется, что он успеет восстановиться к поединкам Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Марсело провел 23 матча в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что у полузащитника Эдена Азара случился рецидив травмы лодыжки.