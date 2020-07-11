Испания

Бразилец получил мышечное повреждение.

Защитник мадридского Реала Марсело не поможет команде в оставшихся матчах сезона в Ла Лиге, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский фулбек получил мышечное повреждение и пропустит остаток этого сезона в чемпионате. Точные сроки восстановления 32-летнего игрока пока остаются неизвестными, но руководство клуба надеется, что он успеет восстановиться к поединкам Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Марсело провел 23 матча в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что у полузащитника Эдена Азара случился рецидив травмы лодыжки.