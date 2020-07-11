Испания

Француз рассказал о целях мадридского клуба.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан поделился своим мнением о выступлениях команды после победы над Алавесом (2:0).

"Посторонний шум нас не интересует. Мы сосредоточены на победах и на том, чтобы полностью выкладываться на поле.

Мы не контролирует VAR, но от нас зависит отдача, которую мы демонстрируем на поле. Мы сосредоточены на трех оставшихся матчах, у нас осталось три финала.

Для нас было важно победить и сохранить ворота сухими. Это придает нам уверенность. Мы будем продолжать в этом же духе", – приводит слова Варана портал Goal со ссылкой на Movistar.

Ранее сообщалось, что Реал забил 500-й гол при главном тренере Зинедине Зидане.