Испания

Хавбек рассказал о своих выступлениях в составе "фурии рохи".

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста вспомнил свой период выступлений в составе сборной Испании, в том числе матч в финале чемпионата мира-2010, в котором он принес победу своей команде против Нидерландов.

"Многое поменялось после того матча. Это был очень важный момент. Все, что было до этого, было хорошо, но все, что было потом, было удивительно. Все изменилось, но больше снаружи, чем внутри".

"Я чувствовал себя действительно очень уверенным. Я хотел получить мяч, я хотел быть решающим игроком, если передо мной был соперник, я хотел обыграть его. Я чувствовал уверенность в решающий момент, и вот как это получилось. Я снова посмотрел этот матч, и он помог стать мне лучше. В дополнительное время я играл с самообладанием и силой. Как и все, я отчаянно хотел выиграть эту игру".

"Должен был я получить Золотой мяч? Это не что-то личное для меня. Я думаю, что любой испанский игрок из той эпохи заслужил бы это", — сказал Иньеста AS.

Напомним, испанский футболист вошел в символический список лучших полузащитников в истории Барселоны.