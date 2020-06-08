Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Раньше мы уже рассказали про легендарных голкиперов и защитников Барселоны.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о полузащитниках Барселоны. О тех, кто строит атаки из глубины, отдает последний пас, разрушает атаки соперника еще в зародыше и бороздит фланги, терроризируя оборону соперника.

Напоминаем, что в качестве игровой схемы Барселоны мы выбрали 4-3-3, а значит в линию полузащиты у нас есть шесть претендентов: два опорника, два центрхава и два инсайда. Выбор будет очень нелегким, так как средняя линия каталонцев во все времена была очень яркой и сильной.

Опорный полузащитник

Хосеп Гвардиола

Период выступлений: 1991 — 2001

Матчей: 378

Голы: 11

Ассисты: 37

Гвардиола — один из тех, кто вошел в историю Барселоны и в качестве игрока, и в качестве тренера. В академию каталонского клуба Пеп попал в 13-летнем возрасте. После выпуска из Ла-Масии талантливый хавбек начал свои выступления в молодежных командах. В это же время основную Барсу возглавил Йохан Кройф, который много внимания уделял наблюдениям за молодежной командой. Придя на одну из игр дублеров Кройф в перерыве поинтересовался у наставника молодежной команды Карлеса Решака о том, что за парень играет у него справа в полузащите — это был Хосеп Гвардиола. Кройф попросил Решака перевести на второй тайм Гвардиолу в центр поля, дабы посмотреть на его навыки. Пеп не подвел и Кройф начал привлекать его к тренировкам с первой командой.

Спустя время, в декабре 1990-го, Гвардиола дебютировал за "блаугранас" в матче Ла Лиги. В следующем сезоне Гвардиола использовал свой шанс, удачно заменив Гильермо Амора, впоследствии выбив того из состава и стал полноценным игроком основного состава каталонцев. В том числе отыграл в 10 из 11 матчей Кубка чемпионов, где Барселона победила впервые в истории — так и появилась Дрим-Тим Кройфа. Гвардиола на протяжении нескольких сезонов прекрасно вписывался в структуру тотального футбола Йохана Кройфа.

Гвардиола прекрасно сыгрался с Рональдом Куманом, который был центрбеком в той "Дрим-тим". Куман и Гвардиола были едва ли не самыми важными игроками в игре Кройфа, так как отыгрывали огромнейшую роль в построении атак команды. Нидерландцу и испанцу часто давали свободу двигаться вперед и разыгрывать комбинации с партнерами. Куман и Гвардиола прекрасно дополняли друг друга. С уходом из команды Йохана Кройфа Гвардиола не переставал быть ключевым игроком команды. Пеп был важной фигурой и при Боббе Робсоне, и при Луи ван Гаале, и при Лоренсо Серра Ферраре. Летом 2001-го тридцатилетний Гвардиола уехал в чемпионат Италии, в Брешию.

Помимо Дрим-тим на Камп Ноу, прерванной гегемонии Реала в Испании и победы в Кубке чемпионов, болельщики Барсы должны быть благодарны Гвардиоле-игроку за шесть чемпионств в Ла Лиге, два Суперкубка УЕФА, один Кубок кубков, четыре Суперкубка Испании и два национальных кубка.

Серхио Бускетс

Период выступлений: 2008 — ...

Матчей: 568

Голы: 15

Ассисты: 37

Несмотря на то, что Бускетс настолько органично вписывается в структуру Барселоны уже много лет, футбольное образование Серхио получал не в Ла-Масии. Выступая за детско-юношеские школы в каталонском регионе, на полузащитника обратили внимание скауты Барселоны, когда тому было 17 лет. В 2005 Бускетс присоединился к молодежной команде "блаугранас". Спустя два года Бускетс начал тренироваться с первой командой, которую тренировал Франк Райкаард. В сезоне-2008/09 у каталонцев появился новый тренер Хосеп Гвардиола, который сразу же затеял кадровую перестройку, с целью омоложения состава. Благодаря этому свой шанс получил и Серхио Бускетс, который занял родную позицию Гвардиолы на футбольном поле — опорный полузащитник.

Бускетсу сразу удалось зацементировать за собой место в основе и стать ключевым игроком команды на последующие много лет. В первом же сезоне Бускетс вместе с Барсой выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании. Через два года "сине-гранатовые" вновь были в статусе сильнейшей команды Европы. Сегодня Бускетсу 31 год и он продолжает быть важнейшей фигурой в игре каталонского гранда. На данный момент в его активе более 500 матчей за первую команду, по три выигранных Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубных чемпионатов мира, по восемь раз виктории в чемпионате и Суперкубке Испании, шесть побед в Кубке Испании.

Благодаря своей оборонной наклонности и способности сыграть также центрбека, Бускетс прекрасно читает игру при позиционной обороне команды. Также испанец обладает прекрасным видением поля и отличной передачей, что дает Барсе возможность иметь в составе так называемого глубинного плеймейкера.

По мнению редакции Football.ua место в опорной зоне должен занять Хосеп Гвардиола.

Центральный полузащитник

Хави Эрнандес

Период выступлений: 1998 — 2015

Матчей: 769

Голы: 85

Ассисты: 184

Хави является чистокровным продуктом Ла-Масии, в которую он поступил в 11-летнем возрасте и удачно стал продвигаться в системе "сине-гранатовых". Дебют Хави за первую команду состоялся при Луи Ван Гаале, который поставил 18-летнего хавбека в основу на матч Суперкубка Испании против Мальорки в 1998-м. Каталонцы тот матч проиграли (1:2), однако для Хави поединок выдался весьма успешным. Помимо 90 минут на поле, футболист отметился и дебютным голом в составе "блаугранас". В своем дебютном сезоне за первую команду Хави отыграл 26 поединков, став полноценным игроком основы и выиграв чемпионат Испании. Уже в следующем сезоне Хави был безоговорочным лидером команды, которая входила в стадию перестройки, вначале при Лоренсо Серра Ферраре, затем при Карлесе Решаке, и даже при втором пришествии Луи Ван Гаала.

В 2003-м команду возглавил Франк Райкаард, который начал строить свою Супер-тим. Нидерландцу это удалось сделать за два года. Команду стали пополнять такие игроки как Роналдиньо, Эдгар Давидс, Тьяго Мотта, а Хави среди всех был одним из важнейших игроков того состава, становясь сердцем Каталонии. В сезоне-2005/06, когда Барса выиграла Лигу чемпионов, Хави переживал не самый лучший период. Райкаард отдавал предпочтение Марку Ван Боммелю, Тьяго Мотте, Эдмилсону и Деку. Испанец выступал по большей мере как игрок ротации, но это не помешало ему впервые в карьере стать победителем Лиги чемпионов. В следующем сезоне из команды ушел Ван Боммель и у Хави появилось больше возможностей для игровой практики.

С приходом Пепа Гвардиолы в 2008-м, Хави и вовсе стал безоговорочным игроком первой команды, также став частью Дрим-Тим Гвардиолы (2008-2012) и благодаря этому период вместе с Андресом Иньестой создал один из лучших дуэтов в средней линии за всю историю футбола. Вместе с Барсой Хави четырежды подымал над головой трофеи Лиги чемпионов, по два раза Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. Также в активе Хави восемь побед в Ла Лиге, восемь Суперкубков и три Кубка Испании. Хави находится на первом месте по числу сыгранных матчей за каталонцев. В 2015-м футболист перебрался в чемпионат Катара, где спустя четыре года завершил карьеру.

Хави был королем по поиску свободных зон, когда у него находился мяч. Как заявлял сам футболист, когда у него спросили, какие у него обязанности: "Я ищу. Ищу свободные зоны. Я нахожусь в поисках все время. Каждый день". Также Хави был известен своими разворотами с мячом на 360 градусов, когда его прессинговал противник. Испанцу удавалось удержать мяч и выиграть несколько секунд перед тем как вновь найти свободную зону.

Андрес Иньеста

Период выступлений: 2002 — 2018

Матчей: 674

Голы: 57

Ассисты: 140

Андрес Иньеста не является уроженцем каталонского региона. Первые футбольные шаги Иньеста делал в Альбасете, а в 12 лет поступил на обучение в Ла-Масию. Первый сезон после выпуска из академии Иньеста провел в молодежных командах. Прогресс молодого Иньесты видели в первой команде, а один из ключевых игроков команды Пеп Гвардиола заявлял своему партнеру Хави Эрнандесу, мол "этот парень Иньеста отправит нас с тобой на пенсию". Однако, если Гвардиоле пришлось уходить из Барсы в 30-летнем возрасте, то вместе с Хави Иньеста создал один из лучших дуэтов в истории футбола.

В октябре 2002-го Луи Ван Гаал позволил 18-летнему Иньесте дебютировать за первую команду в матче Лиги чемпионов против Брюгге. Андрес отыграл все 90 минут и оставил о себе хорошее впечатление. Однако молодому футболисту еще было сложновато конкурировать с такими мастодонтами, как Хуан Рикельме, Гаизка Мендьета и тем же Хави. Однако в сезоне-2004/05 Франк Райкаард сделал ставку на 20-летнего хавбека и не прогадал — команда выиграла чемпионат Испании, а Иньеста стал важным игроком основы. В следующем сезоне каталонцы триумфовали и в Лиге чемпионов. В скором времени на Камп Ноу засиял дуэт хавбеков, прекрасно дополняя друг друга — Хави и Иньеста.

С приходом с 2008-м Хосепа Гвардиолы эти двое и вовсе превратились в "футбольных монстров", сумев стать одними из лучших полузащитников в истории футбола. Об эпохе, когда Барселона доминировала в европейском футболе при Гвардиоле, наверное, не стоит много рассказывать. Иньеста остался ключевым игроком команды и после ухода Пепа: и при Вилланове, и при Энрике, и при Мартинесе, и при Вальверде. В 2018-м, в возрасте 34 лет Иньеста уехал в Японию доигрывать свою карьеру. В активе Иньесты четыре выигранных Лиги чемпионов, по три Клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, девять побед в Ла Лиге, семь в Суперкубке и шесть в Кубке Испании.

Иньеста известен своей способностью к выполнению функций бокс-ту-бокс. Андрес особенно выделялся в Барсе своим дрибллингом в центре поля, способностью прорваться сквозь несколько игроков, вытянуть на себя оппонентов и отдать мяч в свободную зону.

По мнению редакции Football.ua позицию центрхава должен занять Хави.

Атакующий полузащитник

Йохан Кройф

Период выступлений: 1973 — 1978

Матчей: 143

Голы: 48

Ассисты: 5

Легендарный нидерландец является еще одним представителем, который за Барселону и играл, и ее тренировал. При чем в обоих случаях это были успешные периоды. Поговорим о его карьере игрока. В Барселону Кройф перебрался в 26-летнем возрасте и на тот момент он уже имел звездный статус. На Камп Ноу в 1973-м приехал трехкратный обладатель Кубка чемпионов с Аяксом и обладатель Золотого мяча. Тогда Барселону тренировал соотечественник Кройфа Ринус Михелс, который тренировал Йохана в Аяксе и дал путь в большой футбол.

Именно с Михелсом Кройф впервые выиграл Кубок чемпионов (1971). Соответственно, Йохан сразу же стал ключевым игроком "сине-гранатовых", а в Барселоне начала зарождаться философия тотального футбола, которую привнесли в клуб лучшие представители нидерландского футбола. В первом же сезоне Барса выиграла чемпионат Испании, впервые за 14 лет, при этом обыграв Реал на Сантьяго Бернабеу 5:0. Роль Кройфа в Барсе была очень велика. Многие СМИ твердили, что Кройф сделал для поднятия духа у каталонцев больше, чем политики. Кройф привносил в игру Барселоны скорость, гибкость и креатив.

И пускай в 70-х Барселона не добилась огромных успехов в плане выигранных трофеев, но именно в этот период клуб начал оттачивать свой легендарный стиль игры, а Йохан Кройф оказался у истоков этой истории. Кройф был одним из самых ярких игроков той Барселоны, за которую выступал пять сезонов, но так и не сумел выиграть евротрофеи. Помимо одного чемпионства, в 1973-м и 1974-м Кройф, будучи игроком Барселоны, опять становился обладателем Золотого мяча, а в 1978-м помог команде выиграть Кубок Испании. В том же году 31-летний Кройф покинул Барселону и уехал в США, чтобы спустя десять лет вернуться на Камп Ноу в качестве главного тренера, но это уже совсем другая история.

Кройфф был известен своими техническими способностями, скоростью, рывком, дриблингом и дальновидностью. Свои далеко не внушительные габариты Кройф перекрывал своим исключительным футбольным интеллектом и чтением игры.

Хосеп Самитьер

Период выступлений: 1919 — 1932

Матчей: 270

Голы: 184

Самитьер является самым старшим игроком среди всех легенд клуба, о которых мы рассказываем в данном материале. Самитьер родился в Барселоне в 1902-м и футбольное образование получал в клубе Интернасьональ из Барселоны. В 17-летнем возрасте Хосеп перебрался в главную команду города — ФК Барселона. Он быстро стал заметной фигурой в составе "блаугранас" и получил прозвище "фокусник" за исключительную технику на фоне остальных партнеров по команде. Самитьер был одним из самых популярных игроков в испанском футболе.

За Барселону Хосеп выступал тринадцать лет в период с 1919-го по 1932-й. Вместе с "сине-гранатовыми" Самитьер выиграл пять раз Кубок Испании и один раз национальный чемпионат. В 1932-м Самитьер был вынужден покинуть Барселону из-за финансовых разногласий с руководством клуба. Следующим пунктом игровой карьеры для Хосепа стал мадридский Реал.

Самитьер вошел в историю Барсы как один из самых успешных игроков своей эпохи. Также футболист является пятым лучшим бомбардиром в истории клуба, находясь ниже Лионеля Месси, Сесара Родригеса, Ладислава Кубалы и Луиса Суареса. После окончания карьеры Самитьер тренировал Барсу в период с 1944-го по 1947-й.

По мнению редакции Football.ua позицию атакующего полузащитника должен занять Хосеп Самитьер.

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