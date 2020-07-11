Тесты

Football.ua проверяет ваши знания о главной победе в истории испанского футбола.

Время летит очень быстро, и уже десять лет исполнилось единственной победе Фурии Рохи на чемпионате мира. Сборная Испании бывала ярче и до, и после, но, пожалуй, никогда не была настолько сильна.



В честь годовщины легендарной победы мы подготовили онлайн-викторину.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.

Горка Элустондо