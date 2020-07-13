Испания

Новичок объявил об усилении после того, как получил повышение в классе.

Кадис, который сыграет впервые в Ла Лиге за 14 лет, подписал Альваро Негредо. Об этом сообщил президент клуба Мануэль Вискано в интервью Marca.

"Мы осуществили первый трансфер для Примеры. Это Альваро Негредо", — сказал президент.

В настоящее время Негредо выступает за Аль-Наср из ОАЭ.

За свою карьеру Альваро успел поиграть за Севилью, Валенсию, Манчестер Сити, Мидлсбро и Бешикташ.

Отметим, что на данный момент нет никаких деталей перехода испанца в Кадис.