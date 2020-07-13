Испания

Тренер Бетиса прокомментировал трансферную политику клуба.

Мануэль Пеллегрини рассказал о планах "бетикос" относительно трансферов и отметил, что клуб не сможет подписать Роналду и Месси.

"Трансферы — это совместное усилие, тренер говорит, что ему нужны игроки, затем руководство и скауты предлагают и обсуждают имена.

Есть разные бюджеты, мы не можем подписать Месси или Криштиану Роналду", — приводит слова главного тренера Бетиса AS.

Напомним, что Мануэль Пеллегрини хотел пригласить в Бетис Браима Диаса.