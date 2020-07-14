Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Испании.
Гранада - Реал, Getty Images
14 июля 2020, 10:24
Реал в 36-м туре Ла Лиги обыграл Гранаду (2:1) благодаря голами Ферлана Менди и Карима Бензема. У Гранады во втором тайме отличился Дарвин Мачис, но это не спасло хозяев от поражения.
Теперь мадридцам нужно набрать два очка в двух заключительных турах или осечка Барселоны, чтобы стать чемпионами.
Гранада — Реал 1:2
Голы: Мачис, 50 — Менди, 10, Бензема, 16
Гранада: Силва — В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш — Азиз, Эррера (Брайс, 75) — Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) — Фернандес
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64)
Предупреждения: Дуарте, Диаш — Менди, Куртуа