Испания

Француз поделился мнением о предстоящем поединке команды.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от встречи с Вильярреалом в 37-м туре Примеры.

"Конечно, матч с Вильярреалом будет самым сложным, поскольку это наш следующий матч. Вильярреал знает, как играть, это очень сложный соперник. Думаю, это будет самый сложный матч из двух оставшихся.

Азар выйдет на поле. Ему действительно лучше, он не испытывает дискомфорта, что хорошо.

Не думаю о двух ничейных результатах, нам нужно победить в завтрашнем матче, и это нас мотивирует", – приводит слова Зидана издание AS.

Матч Реал Мадрид – Вильярреал состоится на Сантьяго Бернабеу в четверг, 16 июля.

Ранее сообщалось, что Реалу осталось набрать два очка в двух матчах для завоевания чемпионства.