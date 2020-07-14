Испания

Потенциальный чемпион Испании опасается за здоровье своих поклонников.

Реал, которому для завоевания титула чемпиона Испании необходимо набрать два очка в двух оставшихся турах, не хочет, чтобы болельщики устроили традиционный праздник на Пласа-де-Сибелес — сообщил официальный сайт "бланкос".

Причиной, по которой Реал намерен избежать массовых мероприятий, является риск распространения COVID-19. Поэтому в официальном заявлении клуба говорится, что игроки, в случае завоевания титула, не появятся в традиционном для мадридских команд месте празднования своих побед — фонтана на площади Сибелес.

Клуб благодарит инчас за поддержку, но надеется на благоразумие, чтобы их праздник не стал причиной новых жертв в битве с коронавирусом.

За два тура до финиша Реал опережает Барселону на 4 очка. Лидеру предстоит встретиться с Вильярреалом и Леганесом, а пока еще действующему чемпиону — с Осасуной и Алавесом.