Испания

Наставник Барселоны высказался о поражении от Осасуны.

Барселона проиграла Осасуне в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги (1:2), и это лишило ее даже теоретических шансов защитить чемпионский титул.

После матча Лионель Месси резко высказался о результатах команды, но главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен согласился не со всеми высказывания своего подопечного.

"Мы проиграли Осасуне несправедливо. Слова Месси после матча? Я согласен с ним в некоторых вещах. Самокритика необходима, но я бы не ставил крест на всем. Да, есть то, что мы должны улучшить, но были и положительные моменты".

"Конечно, мы разочарованы тем, что потеряли шансы на чемпионство, но это придает нам смелости. Теперь у нас есть несколько выходных, во время которых у команды будет возможность набраться сил".

"Останусь ли я руководить Барселоной в Лиге чемпионов? Надеюсь на это, но пока я не знаю наверняка", — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю.