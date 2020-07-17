Испания 17 июля 2020, 10:24 Барселона проиграла на своем поле в Ла Лиге впервые с ноября 2018 года Осасуна прервала удачную серию "сине-гранатовых". Жерар Пике, getty images 17 июля 2020, 10:24 Барселона в рамках поединка 37-го тура уступила Осасуне на своем поле со счетом 1:2. Данное поражение стало для "сине-гранатовых" первым на своем поле с ноября 2018-го года, когда команда уступила Бетису со счетом 3:4. Примечательно, что тогда "бетикос" возглавлял нынешний тренер Барселоны Кике Сетьен. Напомним, что Барселона не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании впервые с 2014 года. Команды Барселона Осасуна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте