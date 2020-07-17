Барселона по итогам 37-го тура чемпионата Испании потеряла шансы догнать Реал в чемпионской гонке.

В 1/4 финала Кубка Испании "сине-гранатовые" встречались с Атлетиком и потерпели минимальное поражение.

Барселона лишилась шансов выиграть чемпионат и Кубок страны. Такое произошло впервые с 2014 года. 

Напомним, что каталонцы также опустились на второе место по количеству трофеев за всю историю.