Испания

"Сине-гранатовые" остались без титулов на внутренней арене.

Барселона по итогам 37-го тура чемпионата Испании потеряла шансы догнать Реал в чемпионской гонке.

В 1/4 финала Кубка Испании "сине-гранатовые" встречались с Атлетиком и потерпели минимальное поражение.

Барселона лишилась шансов выиграть чемпионат и Кубок страны. Такое произошло впервые с 2014 года.

Напомним, что каталонцы также опустились на второе место по количеству трофеев за всю историю.