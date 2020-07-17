"Сине-гранатовые" остались без титулов на внутренней арене.
Лионель Месси, getty images
17 июля 2020, 09:59
Барселона по итогам 37-го тура чемпионата Испании потеряла шансы догнать Реал в чемпионской гонке.
В 1/4 финала Кубка Испании "сине-гранатовые" встречались с Атлетиком и потерпели минимальное поражение.
Барселона лишилась шансов выиграть чемпионат и Кубок страны. Такое произошло впервые с 2014 года.
Напомним, что каталонцы также опустились на второе место по количеству трофеев за всю историю.