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17 июля 2020, 14:38
Атлетик уступил Леганесу в поединке 37-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.
Для "пепинерос" добыли важную победу и поборются за сохранение прописки в Примере в 38-м туре.
Атлетик – Леганес 0:2
Голы: Герреро, 79, Ассале, 90+4.
Атлетик: Унаи Симон – Де Маркос (Капа, 69), Нуньес, Йерай, Юри – Унаи Лопес, Весга (Дани Гарсия, 82) – Вильямс (Вильялибре, 69), Санкет (Яго Эррерин, 26), Муниаин – Рауль Гарсия (Кодро, 82).
Леганес: Куэльяр – Руибаль, Бустинса, Тарин, Сиовас, Росалес (Ассале, 72) – Эрасо (Меа, 60), Амаду (Авилес, 75), Рубен Перес, Хиль – Ману (Герреро, 59).
Предупреждения: Рауль Гарсия, Муниаин – Бустинса, Эрасо, Перес.
На 22-й минуте удалили Унаи Симона (прямая красная карточка).