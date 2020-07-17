Испания

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Испании.

В чемпионате Испании завершился предпоследний тур сезона-2019/20.

Алавес добыл выездную победу над Бетисом, несмотря на старания хозяев отыграться.

Бетис – Алавес 1:2

Голы: Лорен, 90+4 — Хоселу, 53, Эли, 77

Бетис: Фернандес – Эмерсон, Манди, Феддаль, Педраса (Морено, 46) – Родригес, Гонсалес (Хуанми, 58) – Каналес, Фекир (Алена, 84), Хоакин (Лорен, 73) – Иглесиас

Алавес: Хименес – Тачи (Магальян, 90+6), Лагуардия, Эли, Марин – Мендес (Понс, 66), Фейса (Гарсия, 46), Камараса (Пинья, 90+5), Риоха – Берк (Видаль, 81), Хоселу

Предупреждения: Хоакин, Феддаль, Морено, Родригес, Хуанми – Хоселу, Тачи, Мендес, Хименес.

Удален: Хуанми, 90+2 – Эли, 90+6.

"Сухой" ничьей завершился матч между "басками" и "красно-белыми".

Сосьедад – Севилья 0:0

Сосьедад: Мойя – Салдуа (Горосабель, 82), Льоренте, Ле Норман, Субельдиа Элорса, Муньос (Монреаль, 46) – Оярсабаль (Барренечеа Мугуруса, 82), Субименди, Мерино – Порту (Исак, 67), Виллиан Жозе

Севилья: Боно – Навас, Кунде, Гомес, Регилон – Гудель, Хордан (Эль-Хаддади, 75)– Сусо (Фернандо, 74), Васкес (Банега, 61), Торрес (Окампос, 61) – Эн-Несири (де Йонг, 83)

Предупреждения: Барренечеа Мугуруса – Кунде, Банега.

"Пепинерос" добыли важную победу и поборются за сохранение прописки в Примере в 38-м туре.

Атлетик – Леганес 0:2

Голы: Герреро, 79, Ассале, 90+4.

Атлетик: Унаи Симон – Де Маркос (Капа, 69), Нуньес, Йерай, Юри – Унаи Лопес, Весга (Дани Гарсия, 82) – Вильямс (Вильялибре, 69), Санкет (Яго Эррерин, 26), Муниаин – Рауль Гарсия (Кодро, 82).

Леганес: Куэльяр – Руибаль, Бустинса, Тарин, Сиовас, Росалес (Ассале, 72) – Эрасо (Меа, 60), Амаду (Авилес, 75), Рубен Перес, Хиль – Ману (Герреро, 59).

Предупреждения: Рауль Гарсия, Муниаин – Бустинса, Эрасо, Перес.

На 22-й минуте удалили Унаи Симона (прямая красная карточка).

"Летучие мыши" победили, но вряд ли сумеют ухватиться даже за Лигу Европы.

Валенсия — Эспаньол 1:0

Гол: Гамейро, 17

Валенсия: Силлессен — Коррейя (Флоренци, 71), Диахаби (Габриэль, 77), Гильямон, Хайме — Кондогбия, Солер — Торрес (Черышев, 72), Ли (Коклен, 63), Гедеш — Гамейро (Гомес, 78)

Эспаньол: Лопес — Пипа, Бернарду (Варгас, 85), Кабрера, Вила — Эмбарба, Лопес, Рока (Мелендо, 64), Дардер (Меламед, 85) — Лей Ву (Лосано, 85), Де Томас (Кампусано, 70)

Предупреждения: Диахаби, Коклен — Томас, Вила, Пипа, Бернарду

На 92-й минуте с поля удален Хайме Коста (Валенсия) за грубую игру.

Сельта, несмотря на старания, не сумела зацепиться за очки против Леванте на своем поле.

Сельта — Леванте 2:3

Голы: Мина, 36, Аспас, 45 — Барди, 11, 28, Майораль, 52

Сельта: Вильяр — Васкес (Мальо, 80), Мурильо, Араухо (Эрнандес, 90), Оласа — Белтран (Нолито, 46), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья — Мина, Аспас, Мендес (Фернандес, 85)

Леванте: Охеда — Мирамон, Везу, Пьер, Клерк — Рочина (Вукчевич, 90), Кампанья, Радоя (Постиго, 90), Барди (Мелеро, 77) — Майораль (Моралес, 77), Рохер (Коке, 66)

Предупреждения: Рафинья, Нолито — Мирамон

На 94-й минуте матча за повторное предупреждение удален Нолито (Сельта).

На 59-й минуте матча за грубую игру удален Мирамон (Леванте).