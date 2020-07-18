Испания

Команда украинца обыграла Тенерифе в предпоследнем туре второго дивизиона чемпионата Испании.

Луго в меньшинстве вырвал волевую победу над Тенерифе в 41-м туре Сегунды. Команда Василия Кравца пропустила на 54-й минуте, а на 60-й еще и потеряла Хайме Сеоане из-за удаления. Несмотря на это, Луго смог выиграть благодаря голам Луиса Мильи и Моктара Эль-Хасена – 2:1.

Василий Кравец сыграл полный матч. На пятой добавленной минуте он сделал результативную передачу на Эль-Хасена.

За тур до окончания чемпионата Луго занимает 17-е место в Сегунде. Команда опережает зону вылета на одно очко. 20 июля Луго сыграет в заключительном матче с Мирандесом, который уже не решает никаких турнирных задач, финишировав в середине таблицы.