Испания

В следующем сезоне "анчоусы" продолжат играть во втором дивизионе.

Малага в 41-м туре Сегунды дома обыграла Алькоркон со счетом 2:0 (к слову, Сергей Мякушко вышел на 71-й минуте в составе гостей). Эта победа помогла "анчоусам" гарантировать себе прописку в дивизионе на следующую кампанию.

За тур до окончания чемпионата Малага опережает зону вылета на четыре очка.

В последнем туре Сегунды сезона-2019/20 Малага сыграет с Альмерией, которая сейчас идет на третьем месте.

Повышение в классе из Сегунды уже заработали Кадис и Уэска. За тур до финиша Кадис первые лидируют с двухочковым отрывом от вторых. Заключительные матчи будут сыграны 20 июля.