Испания

Федерация футбола хочет провести поединок на Рождество.

Финал Кубка может стать первым матчем в Испании, который пройдет со зрителями после карантина, сообщает Marca.

Испанская федерация футбола планирует провести игру на Рождество, что должно будет стать отличным подарком для поклонников обеих команд.

Источник также утверждает, что для этого много препятствий и может получиться так, что зрители вернутся лишь в конце 2021 года.

Напомним, что в финальный поединок Кубка Испании вышли Атлетик и Реал Сосьедад.