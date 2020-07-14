Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Испании.

Реал Сосьедад в 36-м туре Ла Лиги на выезде обыграл Вильярреал благодаря голам Виллиана Жозе и Диего Льоренте. У "желтой субмарины" гол престижа на 85-й минуте забил Санти Касорла.

В следующем туре 16 июля Вильярреал сразится с Реалом, который может оформить чемпионство, а Сосьедад примет Севилью.

Вильярреал — Реал Сосьедад 1:2

Голы: Касорла, 85 - Виллиан Жозе, 61, Льоренте, 75

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено — Тригерос (Алекс Баэна, 76), Замбо-Ангисса, Касорла — Мойсес Гомес (Сориано, 62), Ниньо (Чуквуэзе, 46), Онтиверос (Марио Гаспар, 89).

Реал Сосьедад: Мойя — Горосабель, Льоренте, Ле Норман, Монреаль (Муньос, 86) — Мерино, Субименди, Ойарсабаль — Эдегор (Субельдия, 65), Исак (Виллиан Жозе, 46), Барренечеа (Порту, 53).

Предупреждения: Онтиверос, Тригерос — Мерино, Ле Норман.